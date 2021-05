Filippo Ganna premier maillot rose après sa victoire dans le chrono, Remco Evenepoel 7e

(Belga) Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) est le premier maillot rose du 104e Tour d'Italie. L'Italien, champion du monde de la discipline, a remporté le contre-la-montre d'ouverture disputé samedi à Turin sur la distance de 8,6 km. Remco Evenepoel a pris la septième place.

Originaire de Verbania, dans le Piémont, où se déroule ce Grand Départ, Ganna a survolé l'épreuve en 8:47. Il a relégué son compatriote Edoardo Affini (Jumbo-Visma), le deuxième, à 10 secondes. Le Norvégien Tobias Foss (Jumbo-Visma) a pris la troisième place à 13 secondes. Vient ensuite un duo de Deceuncink-Quick Step, le Portugais Joao Almeida 4e à 17 secondes et le Français Rémi Cavagna 5e à 18e secondes. Le Néerlandais Jos van Emden (Jumbo-Visma) est sixième à 18 secondes. Pour son retour à la compétition, Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) s'est classé septième à 19 secondes. Ganna, 24 ans, décroche la 14e victoire de sa carrière, la quatrième de la saison. Ganna avait déjà remporté le chrono d'ouverture l'an passé, s'adjugeant aussi les deux autres épreuves chronométrées et une étape de l'édition 2020. Le coureur d'INEOS Grenadies devient le premier coureur à s'adjuger deux années de suite la première étape du Giro depuis son compatriote Francesco Moser en 1984 et 1985. Dimanche, la deuxième étape reliera Stupinigi à Novara sur une distance de 179 km. (Belga)