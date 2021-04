Grosse surprise à la Flèche brabançonne: Tom Pidcock ouvre son compteur aux dépens de Van Aert

Le Britannique Tom Pidcock a ouvert son compteur chez les professionnels en remportant à 21 ans la Flèche brabançonne, plus fort au sprint que ses deux compagnons d'échappée, le Belge Wout Van Aert et l'Italien Matteo Trentin, mercredi à Overijse (centre).

Le coureur de la formation Ineos, professionnel depuis février dernier, succède au palmarès au Français Julian Alaphilippe, le champion du monde absent ce mercredi. "Battre Wout au sprint, c'est un peu une surprise pour moi. Ma chance est que Van Aert a lancé son sprint de très loin. Je suis resté bien calé dans sa roue avant de le déborder. C'était le scénario idéal", a commenté Pidcock, spécialiste du cyclo-cross (4e des derniers Mondiaux), à l'instar de son adversaire belge, triple champion du monde de la discipline.

Cette saison, le Britannique s'était déjà illustré en prenant la 3e place de Kuurne-Bruxelles-Kuurne et la 5e des Strade Bianche. Van Aert, Pidcock et Trentin ont dynamité la course à 37 kilomètres de la ligne en attaquant en côte sur les pavés de la Hertstraat, avant de s'isoler en tête dans le final.

Peu avant, une chute spectaculaire au sein du peloton avait mis fin aux espoirs de plusieurs candidats à la victoire, notamment l'Australien Michael Matthews (deux fois deuxième par le passé) ainsi que les Français Florian Sénéchal et Anthony Turgis. Un autre Français, Benoît Cosnefroy (8e) s'est lui rassuré en vue des classiques ardennaises, lui qui sera très ambitieux au départ de la Flèche wallonne mercredi prochain. Il semble bien rétabli de sa blessure à un genou contractée en décembre dernier.