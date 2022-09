Flèche de Gooik - Gerben Thijssen, vainqueur: "L'arrivée me convenait"

(Belga) Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty-Gobert) s'est offert un troisième succès cette saison en se montrant le plus rapide du sprint massif concluant la Flèche de Gooik, dimanche. Thijssen a devancé d'un boyau Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). "C'était très serré, mais suffisant pour gagner", a résumé le coureur de 24 ans.

"Dans les 100 derniers mètres, je sentais qu'il y avait encore quelque chose à faire", a raconté Theuns. "J'ai continué à pousser et ça a payé. Cela ne cessait de monter jusqu'à la ligne d'arrivée. Je sais par expérience que l'on peut s'écraser là et j'ai eu la chance que ce soit le cas avec Jasper Philipsen. Cette arrivée me convenait très bien." Contrairement à d'autres courses, les trains de sprinteurs n'ont pas été des plus efficaces dimanche. "J'étais avec Boy van Poppel et Alexander Kristoff, mais je les ai soudainement perdus. J'ai ensuite lancé mon sprint moi-même et j'ai pu le faire. C'est ma troisième victoire de la saison et regarde qui je laisse derrière moi. Il y a aussi eu plein de courses où j'ai obtenu une place d'honneur. J'ai parfois été critiqué, cette victoire me rend extrêmement heureux." "Si la ligne d'arrivée était un peu plus avancée, il n'y aurait pas eu de mal, mais ce n'était pas le cas aujourd'hui", a regretté de son côté Philipsen. "La ligne d'arrivée est toujours là où elle se trouve. J'ai peut-être commencé mon sprint un peu trop tôt. Mes équipiers ont réussi à me maintenir devant, j'ai tourné dans une position favorable vers la ligne d'arrivée. J'y suis allé à fond, mais il aurait été préférable que je m'accroche un peu plus longtemps. C'est toujours une question de détails et ils n'ont pas été favorables aujourd'hui." (Belga)