Flèche de Heist - Le Néerlandais Eenkhoorn prive deux Belges d'une victoire à Heist-op-den-Berg

(Belga) Le Néerlandais Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma) a remporté la 14e édition de la Flèche de Heist (cat 1.1) disputée sur 193 kilomètres à travers la Campine entre Vosselaar et Heist-op-den-Berg samedi.

Pour la 4e victoire de sa carrière, la première cette saison, Eenkhoorn, 24 ans, s'est imposé dans un sprint à trois devant Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step), 2e, et Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix), 3e. Pascal Eenkhoorn a remporté deux étapes de la Semaine Internationale Coppi & Bartali en 2018 et 2020 ainsi qu'une étape du Tour du Colorado en 2018 aussi. Au classement, Bert Van Lerberghe (Deceuninck-Quick Step) a pris la 4e place et Jens Debusschere (B&B Hotels p/b KTM) complète le top 5. Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen - Baloise), 10e, est le 5e Belge dans le top 10. (Belga)