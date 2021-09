Floortje Mackaij remporte la 2e étape et le classement général

(Belga) Floortje Mackaij (DSM) a remporté le 2e et dernière étape du Tour de la Semois (2.2) samedi entre Bohan et Vresse-sur-Semois sur 105,5 km. La Néerlandaise a devancé l'Amérciaine Tayler Wiles (Trek-Segafredo) et la Néo-Zélandaise Ella Harris (Canyon SRAM Racing). Mackaij remporte également le classement général.

Lotte Kopeck, 6e samedi, avait elle remporté la première étape vendredi sous le maillot de l'équipe nationale belge en vue des Mondiaux. Lors du Tour de la Semois, elle est d'ailleurs accompagnée dans l'équipe belge par Jolien D'hoore et Valérie Demey, qui disputeront aussi l'épreuve en ligne. Julie De Wilde (réserve aux Mondiaux) et Fien Masure, engagée dans la course des juniores, complètent l'équipe belge dans cette course par étapes. (Belga)