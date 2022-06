Florian Sénéchal champion de France pour la 1re fois, 8e titre national pour Peter Sagan

(Belga) Florian Sénéchal (Quick Step-Alpha Vinyl) est devenu champion de France pour la première fois de sa carrière lors du championnat de France sur route dimanche à Cholet. En Slovaquie, Peter Sagan a remporté un 8e titre national.

Sénéchal, 28 ans, s'est montré le plus rapide au sprint d'un petit groupe et a devancé Anthony Turgis (TotalEnergies) et Axel Zingle (Cofidis) pour décrocher son premier titre national et la 5e victoire de sa carrière. Il succède à Rémi Cavagna, son équipier chez Quick Step-Alpha Vinyl. Pour son retour à la compétition après sa chute à Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe (Quick Step-Alpha Vinyl) a lui terminé à la 13e place à 26 secondes de Sénéchal. Le 'Wolfpack' comptera un autre champion national dans ses rangs après la victoire de Mark Cavendish lors du championnat de Grande-Bretagne. Le 'Cav' a mis la main sur son 2e titre national, le 1er depuis 2013, dimanche en battant Samuel Watson (Ineos Grenadiers) et Alexandar Richardson. En Slovaquie, Peter Sagan a lui mis la main sur un huitième titre national en s'imposant en solitaire devant Lukas Kubis et Matus Stocek. Le coureur de TotalEnergies, triple champion du monde, se succède à lui-même au palmarès. En Italie, le jeune Filippo Zana, 23 ans, a créé la surprise en remportant sa première couronne nationale. Le coureur de Bardiani-CSF a devancé Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty Gobert) et Samuele Battistella (Astana). (Belga)