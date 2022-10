Gala du Flandrien - Remco Evenepoel élu Flandrien de l'année

(Belga) Remco Evenepoel s'apprête à faire main basse sur toutes les récompenses individuelles décernées à la fin de l'année civile en Belgique. Après le Vélo de Cristal, le lauréat du Tour d'Espagne et champion du monde a remporté mardi le trophée du Flandrien, décerné au meilleur coureur cycliste de la saison par le quotidien Het Nieuwsblad.

Le pensionnaire de l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl a récolté 510 points pour devancer Wout van Aert (Jumbo Visma), 438 points, et Arnaud De Lie (Lotto Soudal), 308 points. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck/301 pts) et Dylan Teuns (Israel-Premier Tech/183 pts) complètent le top 5. C'est la première fois qu'Evenepoel remporte cette distinction, lui qui succède à "WVA", lauréat des trois dernières éditions. Greg Van Avermaet reste le plus titré avec six trophées. Le natif de Schepdaal, 22 ans, n'était pas présent mardi soir à La Brugeoise, à Bruges, pour recevoir ce 20e trophée du Flandrien. Marié récemment, le prodige belge est actuellement en voyage de noces. C'est donc son directeur sportif et entraîneur Koen Pelgrim qui a récupéré le trophée. Evenepoel, auteur de 15 victoires cette saison, est devenu le premier Belge depuis 44 ans à remporter un grand tour en ramenant le maillot rouge à Madrid à l'issue de la dernière Vuelta. Il a ensuite confirmé aux Mondiaux à Wollongong. D'abord médaillé de bronze du chrono, il a remporté, à la faveur d'un incroyable effort en solitaire, le titre de champion du monde. Outre ça, il a aussi enlevé son premier Monument à Liège-Bastogne-Liège et a gagné la Clasica San Sebastian pour la deuxième fois. Un jury de 26 spécialistes a confectionné les cinq finalistes et, pour la première fois, ils ont tous placé Remco Evenepoel à la première place. Le vote a rassemblé 116 des 140 cyclistes professionnels belges. (Belga)