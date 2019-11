Gala du Flandrien - Wout van Aert est le Flandrien 2019: "Je ne m'y attendais pas"

(Belga) Wout van Aert a reçu le trophée du Flandrien 2019 mardi soir au casino d'Ostende, s'imposant avec un point d'avance sur Remco Evenepoel. "C'est un bel encouragement", a déclaré le coureur belge de 25 ans, toujours en revalidation après sa lourde chute au Tour de France.

"Je roule pour gagner. Si je gagne ma prochaine course, ça me fera donc encore plus plaisir qu'un tel prix. Mais ce trophée est spécial, car ce sont les coureurs qui élisent le lauréat. J'espérais secrétement gagner, mais pour moi, Philippe Gilbert était le grand favori. Je ne m'y attendais pas. Je pense avoir gagné mes trophées grâce à mes prestations en un mois de temps, de la mi-juin à la mi-juillet". En 17 éditions du Gala du Flandrien, le résultat n'a jamais été ausi serré. Wout van Aert termine avec un point d'avance sur Remco Evenepoel, vainqueur de la Clasica San Sebastian, champion d'Europe et vice-champion du monde du contre-la-montre. "C'est un honneur de finir devant lui", dit Wout van Aert. "Qui ne connaît pas Remco en Belgique? Rares sont les sportifs qui ont autant fait leurs preuves à 19 ans, avec autant de pression sur leurs épaules. C'est un grand champion en devenir. En fait il l'est déjà. Les autres nominés avaient étaient aussi très forts, il y a beaucoup de bons coureurs en Belgique". Wout van Aert a tenu à remercier tous ceux qui l'ont soutenu. "Je pense surtout à mon équipe Jumbo-Visma, à ma famille et à ma femme Sarah. Je sors d'une période difficile. Mais maintenant ça va. Je suis remonté sur le vélo et cela se passe bien. Dans ma tête, j'ai une date pour mon come-back mais il vaut mieux ne pas en parler" (Belga)