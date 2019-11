Gala du Flandrien - Wout van Aert et Sofie De Vuyst élus Flandrien et Flandrienne de l'année 2019

(Belga) Wout van Aert a été élu Flandrien de l'année 2019 mardi soir lors du Gala du Flandrien au casino Kursaal d'Ostende. Le coureur de Jumbo-Visma reçoit ce trophée récompensant le meilleur coureur cycliste belge de la saison pour la première fois. Chez les dames, c'est Sofie De Vuyst qui a été couronnée.

Wout van Aert, 25 ans, l'a emporté avec 506 points, 1 de plus que Remco Evenepoel (505). Jamais l'écart n'avait été aussi ténu en 17 éditions du Flandrien. Philippe Gilbert termine 3e avec 481 points, devant Thomas De Gendt (304) et Victor Campenaerts (289). L'ancien champion du monde de cyclocross, qui a reçu le trophée des mains de Francesco Moser, succède à Yves Lampaert au palmarès. Greg Van Avermaet détient le record avec six trophées. Après la saison de cyclocross, Wout van Aert a brillé sur la route cette saison. Après plusieurs places d'honneur dans les classiques du printemps (3e des Strade Bianche, 2e du GP de l'E3, 6e de Milan-Sanremo), il a enlevé en juin deux étapes, dont le chrono, du Criterium du Dauphiné, a décroché la médaille de bronze de la course en ligne des championnats de Belgique et a été sacré champion de Belgique du contre-la-montre. Quelques jours plus tard, il enlevait à Albi la 10e étape du Tour de France. Sa saison s'est brutalement arrêtée le 19 juillet après une lourde chute dans le contre-la-montre de Pau, 13e étape du Tour 2019. Organisé par le journal Het Nieuwsblad, le Flandrien récompense le meilleur coureur cycliste belge de la saison écoulée. Un jury d'experts désigne les cinq finalistes, qui sont élus par les coureurs professionnels belges. Chez les dames, Sofie De Vuyst a été élue Flandrienne 2019 avec 97 points, devançant Sanne Cant (75), lauréate l'année dernière, Lotte Kopecky (65), Jolien D'hoore (62) et Julie Van de Velde (61). Sofie De Vuyst, 32 ans, a remporté la Flèche Brabançonne cette année. Pour la première fois, les coureuses belges ont vu voter pour la Flandrienne de l'année, dans la liste des cinq finalistes établie par un jury de spécialistes. Victor Campenaerts, qui a battu le record de l'heure en avril au Mexique, a reçu le premier trophée Patrick Sercu, attribué au meilleur coureur sur piste, en cyclocross, BMX ou mountainbike. Le Français Julian Alaphilippe a été élu Flandrien International, succédant au Néerlandais Tom Dumoulin au palmarès. La rédaction cycliste de l'organisateur Het Nieuwsblad a choisi le lauréat de ce trophée. Dries Devenyns a lui reçu le trophée du meilleur équipier. Chez les jeunes, les récompenses sont allées à Dries Verstappen (débutants), Julie De Wilde (juniores) et Ilan De Wilder (espoirs). (Belga)