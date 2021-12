Gala du Sport - Thibau Nys, champion d'Europe espoir de cyclisme, est l'Espoir belge de l'année

(Belga) Thibau Nys a reçu le trophée d'Espoir belge de l'année à l'occasion du Gala du Sport organisé dimanche à Schelle par Sportspress.be, l'association des journalistes sportifs belges. Le cycliste, champion d'Europe espoirs à Trente, a récolté 565 points. Il devance l'haltérophile Nina Sterckx (413 points), médaillée de bronze à l'Euro de Moscou en moins de 55 kilos, et un autre cycliste, Florian Vermeersch (383 points), troisième du contre-la-montre espoirs des Mondiaux et deuxième de Paris-Roubaix chez les élites.

Nys, 19 ans, s'était classé deuxième au trophée de l'Espoir de l'année en 2020, derrière le footballeur Charles De Ketelaere, après avoir été sacré champion du monde, d'Europe et de Belgique de cyclocross. Le jury est composé des journalistes sportifs professionnels, membres de Sportspress.be, et des anciens vainqueurs du trophée qui ne sont plus en activité. (Belga)