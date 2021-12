Gala du Sport - Thibau Nys ravi de gagner "le plus beau trophée" qu'un sportif puisse recevoir

(Belga) Thibau Nys a été désigné Espoir belge de l'année, dimanche, à Schelle, à l'occasion du Gala du Sport. "C'est le plus beau trophée sportif que tu peux recevoir, je trouve cela très beau", s'est réjoui le cycliste, champion d'Europe espoirs.

L'an passé, Nys s'était classé deuxième au referendum, devancé par Charles De Ketelaere. "En plus j'avais terminé deuxième sur ma base de ma saison de cross et ici j'ai confirmé sur la route, où on ne m'attendait pas trop. Cela a joué dans ma victoire je pense." Nys estime que sa "saison sur route était top", mais regrette de ne pas avoir pu poursuivre sur cette lancée en cross. "Mon prochain objectif c'est d'atteindre mon meilleur niveau en cross, c'est le plus important. Je pense que c'est une question de pour-cents, de détails à présent." Son père, Sven Nys avait lui reçu le titre de Sportif de l'année en 2008. "Je suis encore loin de cela, mais il est bien sûr content que j'aie pu gagner ce trophée et moi j'en suis fier", a souri Thibau Nys. Shane McLeod, mentor des Red Lions champions olympiques, a été récompensé par un deuxième trophée d'Entraîneur de l'année. "J'ai appris cette information fantastique que je suis coach de l'année", a indiqué le Néo-Zélandais, qui a pris une année sabbatique, dans un message vidéo. "C'est un honneur. Nous avons réalisé une saison fantastique avec un groupe incroyable. Un staff, ce n'est pas qu'une seule personne, mais plein de gens avec qui j'étais heureux de travailler." (Belga)