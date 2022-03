Gand-Wevelgem - Après deux deuxièmes places, Lotte Kopecky veut enfin lever les bras à Wevelgem

(Belga) Ces deux dernières années, Lotte Kopecky s'est classée à chaque fois à la deuxième place de Gand-Wevelgem. En 2020, l'actuelle championne de Belgique terminait derrière Jolien D'hoore et en 2021 elle était devancée par la Néerlandaise Marianne Vos. Dimanche, la coureuse de 26 ans espère enfin conjurer le sort. "Le Tour des Flandres reste mon objectif principal, mais je ne laisserais évidemment pas passer un succès à Wevelgem", a déclaré samedi la coureuse de SD Worx.

Jeudi, Kopecky a disputé la classique Bruges-La Panne au service de l'équipe en emmenant le sprint pour Lonneke Uneke, quatrième au terme de la course. "Je me suis entraînée dur ces dernières semaines. Malgré ces grosses charges de travail, j'ai confirmé lors de Bruges-La Panne que j'avais de bonnes jambes." "Il va sans dire que Gand-Wevelgem me convient, mais je n'ai aucun sentiment de revanche après ces deuxièmes places. Je n'ai pas non plus peur de rendre service comme à Bruges-La Panne. La grande force de SD Worx est que lors de chaque course, nous pouvons jouer plusieurs pions. J'ai fait des progrès significatifs cette année et j'ai ma place au sein du gratin du cyclisme mondial féminin. Cependant, je ne suis pas du genre à le crier sur tous les toits, je préfère laisser les résultats parler d'eux-mêmes."