Gand-Wevelgem - Intermarché-Wanty Gobert comptera sur Girmay et sur Kristoff, vainqueur en 2019

(Belga) Alexander Kristoff adéjà remporté la victoire sur Gand-Wevelgem en 2019, en laissant John Degenkolb et Oliver Naesen dans son sillage. Le Norvégien de 34 ans a remporté la Clasica de Almeria cette année et est la vedette de l'équipe Intermarché-Wanty Gobert, avec Biniam Girmay à ses côtés. Le coureur érythréen de 21 ans a impressionné, vendredi, avec une 5e place sur l'E3 Harelbeke. Pour sa première sur Gand-Wevelgem, Girmay pourra s'appuyer sur l'expérience de son coéquipier Kristoff dont c'est la 10e participation.

"Bien sûr, je garde de bons souvenirs de ma victoire d'il y a 3 ans, et je prendrai le départ dimanche pour 10e fois avec de l'ambition", s'est exprimé Kristoff. "Je me sens de nouveau en bonne santé après m'être réveillé avec la fièvre mercredi soir et avoir malheureusement dû manquer l'E3 Harelbeke. Je reste d'avis qu'avoir manqué cette course difficile pourrait me donner un avantage, puisque je prendrai le départ à Ypres plus frais que les années précédentes." "J'ai vu à quel point Biniam Girmay a superbement roulé vendredi et a obtenu sa 5e place. Il montre son gros potentiel jour après jour. Je m'attends aussi à le voir à l'avant dans le final à Gand-Wevelgem et cette perspective me rend encore plus optimiste. La présence de Biniam dans notre équipe augmente nos chances d'obtenir un bon résultat", pense Kristoff. La sélection d'Intermarché-Wanty Gobert: Aimé De Gendt, Biniam Girmay (Ery), Alexander Kristoff (Nor), Andrea Pasqualon (Ita), Adrien Petit (Fra), Taco van der Hoorn (P-B) (Belga)