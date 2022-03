Gand-Wevelgem - Troisième victoire d'affilée pour Elisa Balsamo

(Belga) La championne du monde italienne Elisa Balsamo (Trek-Segafredo), s'est imposée dimanche à Gand-Wevelgem dames qui a été disputée entre Ypres et Wevelgem sur 159 kilomètres.

La course, très animée, s'est terminée au sprint dont a émergé Balsamo devant la Néerlandaise Marianne Vos (Jumbo-Visma), victorieuse l'an dernier, et l'Italienne Maria Confalonieri (Ceratizit-WNT). La championne de Belgique Lotto Kopecky (SD Worx), 2e en 2020 et 2021, a cette fois pris la 4e place. "Je suis très contente, surtout après avoir signé à Wevelgem ma troisième victoire consécutive", a indiqué Balsamo qui s'est récemment imposée à Bruges-La Panne et au Trofeo Alfredo Binda. "La course a été très dure et il y a eu beaucoup d'attaques dans le peloton dans le dernier kilomètre. Mes coéquipières ont livré un excellent travail en contrant toutes les attaquantes. Je ne sais pas si je suis la grande favorite pour le prochain Tour des Flandres. Je dois me concentrer sur la question" . (Belga)