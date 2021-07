Giro Donne: Lorena Wiebes (DSM) remporte la 8e étape au sprint, Van der Breggen reste en rose

(Belga) Lorena Wiebes a remporté la huitième étape du Giro Donne, le Tour d'Italie féminin, vendredi entre San Vendemiano et Mortegliano sur 129,4 km.

Sur un profil d'étape dessinée pour les sprinteuses, la Néerlandaise s'est montrée la plus rapide dans un sprint massif devant la Danoise Emma Norsgaard (Movistar) et l'Italienne Maria Vittoria Sperotto (A.R. Monex). Wiebes décroche la 33e victoire de sa carrière, la deuxième sur le Giro Donne 2021 après une victoire lors de la 5e étape mardi. Au classement général, la Néerlandaise Anna van der Breggen (SD Worx) reste en tête devant deux équipières, la Sud-Africaine Ashleigh Moolman et la Néerlandaise Demi Vollering. Samedi, la 9e et avant-dernière étape sera au programme du peloton avec un départ à Feletto-Umberto et une arrivée au sommet du Monte Matajur (122,6 km). (Belga)