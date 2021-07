Giro Donne: Marianne Vos s'adjuge la 7e étape, sa 30e en Italie, van der Breggen toujours en rose

(Belga) Marianne Vos a remporté la 7e étape du Giro Donne (2.Pro), le Tour d'Italie cycliste féminin, jeudi entre Soprazocco Di Gavardo et Puegnago Del Garda sur 109.6 km.

La Néerlandaise de la formation Jumbo-Visma, 34 ans, s'adjuge sa 2e victoire d'étape dans ce Giro et la 30e dans un Tour d'Italie depuis son premier bouquet en 2007. C'est aussi le 235e succès de sa carrière. Vos a remporté le Giro a deux reprises en 2012 et 2014. "Le Giro est très spécial pour moi. Il y a toujours cette ambiance particulière", a commenté la Brabançonne qui ajoute une 4e victoire cette saison à son compteur après Gand-Wevelgem en mars et l'Amstel Gold Race en avril. "La course est très complète parce qu'il y a quelque chose pour tout le monde. C'est le numéro 2 pour moi dans ce Giro et mon nombre total de victoires d'étape est incroyable." Sur un parcours vallonné, Marianne Vos a devancé l'Italienne Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo), 2e, et sa compatriote Anna van der Breggen (SD Worx) qui conserve la tête au classement général. La championne du monde, tenante du titre, a le maillot rose bien accroché sur les épaules possédant 2:55 sur sa coéquipière, la Sud-Africaine Ashleigh Moolman et 3:07 sur sa compatriote et coéquipière aussi Demi Vollering, 4e jeudi. Vendredi, le peloton devra parcourir 129,4 km entre San Vendemiano et Mortegliano. Le Tour d'Italie s'achève dimanche. (Belga)