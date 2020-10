Giro: Geoghegan Hart remporte l'étape du jour, suspens total pour la victoire finale

Le Britannique Tao Geoghegan Hart (Ineos) a gagné samedi à Sestrières la 20e et avant-dernière étape du Giro devant l'Australien Jai Hindley (Sunweb), nouveau maillot rose.

Les deux hommes sont à égalité de temps en tête du classement général, avant la dernière étape, un contre-la-montre de 15,7 kilomètres à Milan. Si Hindley a détrôné son coéquipier néerlandais Wilco Kelderman du commandement, Geoghegan Hart, réputé meilleur rouleur, est le mieux placé pour remporter le Giro.

Kelderman a flanché dans la deuxième des trois montées de Sestrières, à 30 kilomètres de l'arrivée de cette étape de 190 kilomètres. Dans une copie conforme de l'étape du Stelvio jeudi, l'Australien Rohan Dennis a fait exploser le groupe et a gardé seulement avec lui Geoghegan Hart, son chef de file, et Hindley.



Kelderman, déjà à la peine dans le Stelvio jeudi lors de sa prise de pouvoir, a limité la perte de temps à une quarantaine de secondes au sommet. Mais l'écart a grandi ensuite d'une minute supplémentaire au pied de la troisième et dernière ascension. Dans l'ultime montée (6,9 km à 7,2 %), Kelderman s'est rapproché à une minute au sein d'un groupe comprenant le Portugais Joao Almeida, le plus en jambes. Avant de reperdre du temps quand Hindley est passé plusieurs fois à l'attaque à partir des 2300 derniers mètres, sans parvenir à décrocher Geoghegan Hart.

Le Britannique, qui est âgé de 25 ans, s'est imposé au sprint pour enlever son deuxième succès d'étape, six jours après celui de Piancavallo. Hindley, 24 ans, porte le maillot rose pour la première fois de sa carrière. Au classement général, Kelderman a reculé à la troisième place, à 1 min 32 sec.