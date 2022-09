GP de Montréal - Le palmarès

(Belga) Palmarès du Grand Prix de Montréal (WorldTour) dont la 11e édition a été enlevée par Tadej Pogacar dimanche au Canada:

2010: Robert Gesink (P-B) 2011: Rui Costa (Por) 2012: Lars Petter Nordhaug (Nor) 2013: Peter Sagan (Svq) 2014: Simon Gerrans (Aus) 2015: Tim Wellens (Bel) 2016: Greg van Avermaet (Bel) 2017: Diego Ulissi (Ita) 2018: Michael Matthews (Aus) 2019: Greg van Avermaet (Bel) 2020: non disputé (Covid-19) 2021: non disputé (Covid-19) 2022: Tadej Pogacar (Sln) . (Belga)