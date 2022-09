GP de Québec - Biniam Girmay: "Très content d'être sur le podium"

(Belga) L'Erythréen Biniam Girmay (Intermarché-Wanty Gobert) s'est classé 3e, vendredi du Gand Prix de Québec. Derrière Michael Matthews et le vainqueur français Benoît Cosnefroy.

"Je suis très heureux de ma troisième place", a expliqué le vainquuer du dernier Gand-Wevelgem. "La course a été très dure et les meilleurs coureurs du monde étaient au rendez-vous. Mon équipe a fait un excellent travail pendant toute la course et je n'ai eu qu'à faire la finale, pour la troisième place, que je dédie à mes équipiers. J'en étais à ma première participation à Québec. Je m'attendais à cette course, à ces virages techniques, ces pentes raides. Ce fut dur mais ce fut beau." (Belga)