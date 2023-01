Grâce à sa saison 2022 historique, Remco Evenepoel est élu Sportif belge de l'année

Grand favori au titre de Sportif belge de l'année, Remco Evenepoel a, sans grande surprise, reçu le prix ce vendredi soir. En 2022, le prodige belge a tout simplement éclaboussé de sa classe le cyclisme mondial.

Trois ans après un premier titre, à 19 ans à peine, Remco Evenepoel a été élu Sportif belge de l'année 2022, vendredi soir à Anvers. Le champion du monde de cyclisme a remporté le référendum annuel organisé par Sportpress.be, l'association professionnelle belge des journalistes sportifs. Quelque 213 journalistes sportifs professionnels mais aussi 34 anciens lauréats, qui ne sont plus actifs, ont pris part à cette élection.

Evenepoel a survolé le référendum réunissant 1.065 points. Il succède au palmarès à un autre crack de la "petite reine" Wout van Aert, choisi les deux années précédentes, et qui a terminé deuxième cette année, grâce à ses trois victoires d'étape dans le Tour et son maillot vert ramené à Paris, et aux 617 points obtenus. Le patineur de vitesse Bart Swings, premier champion olympique d'hiver belge en individuel, sacré aux JO de Pékin dans l'épreuve départ groupé, quatre ans après avoir pris l'argent à Pyeongchang dans la même épreuve doit se contenter de la troisième place (464 points). Il avait déjà terminé en troisième position de ce référendum en 2013, 2014 et 2018. Le joueur de football Thibaut Courtois (299) et le marathonien Bashir Abdi (298) complètent le top 5.

Le choix de Remco Evenepoel ne faisait aucun doute après sa saison exceptionnelle au cours de laquelle il a remporté quinze courses. En particulier son premier monument, Liège-Bastogne-Liège, son premier grand tour, celui d'Espagne, une performance qui n'avait plus été réalisée par un Belge depuis 44 ans, et pour finir le Mondial de cyclisme sur route, avec au passage une classique du WorldTour, la Clasica San Sebastian. Son triomphe devant la foule rassemblée sur la Grand-Place de Bruxelles à son retour au pays témoigna de l'importance de la performance.

A 22 ans, après quatre années à peine dans les rangs professionnels dont plus d'une et demie perturbée par une grave chute au Tour de Lombardie le 15 août 2020, celui que l'on surnomme déjà le "petit cannibale" a rappelé l'immense Eddy Merckx, non seulement par l'importance des courses remportées, mais aussi par son panache déployé.

Encore un titre !

Avec deux titres de Sportif de l'année, le citoyen de Schepdael, aujourd'hui installé en Espagne, rejoint le judoka Robert Van de Walle (1979, 1980), le pongiste Jean-Michel Saive (1991, 1994), le triathlète Luc Van Lierde (1997 et 1999) et Wout van Aert (2020, 2021).

Seuls Eddy Merckx, vainqueur six années consécutivement entre 1969 et 1974, le pilote de motocross Stefan Everts, lauréat à cinq reprises (2001, 2002, 2003, 2004, 2006) et le trio, désigné à trois reprises, formé du nageur Frederik Deburghgraeve (1995, 1996, 1998) et des coureurs cyclistes Tom Boonen (2005, 2007,2012) et Philippe Gilbert (2009, 2010, 2011) comptent plus de titre de Sportif belge de l'année que lui.

Remco Evenepoel ajoute une 7e et ultime récompense en 2022. Elle vient compléter sa collection qui comprend le Trophée National du Mérite Sportif, titre qui ne peut être obtenu qu'une seule fois dans une carrière, le Joyau du sport flamand, le Géant flamand, le Vélo de Cristal et le Flandrien, mais aussi au Vélo d'Or qui récompense le meilleur coureur cycliste de la planète.