Greg Van Avermaet débute sa saison mercredi à Valence

(Belga) Greg Van Avermaet débutera sa saison 2020 lors du Tour de Valence (2.Pro), du 5 au 9 février. Le champion olympique sera le chef de file de la formation CCC avec la nouvelle recrue, l'Italien Matteo Trentin, champion d'Europe 2018.

C'est la quatrième année d'affilée que Van Avermaet ouvrira sa saison à Valence. "C'est toujours chouette de s'aligner à la 'Volta a la Comunitat Valenciana' car nous étions déjà ici pour notre camp d'entraînement et nous connaissons bien la région et les routes", a expliqué Van Avermaet samedi sur le site de son équipe. "L'an passé, j'ai réussi à gagner une étape, c'est toujours bien de revenir à un endroit où tu as gagné par le passé et je pense que c'est une des meilleurs courses pour commencer la saison en Europe." Le champion olympique se dit "motivé, comme toujours" et indique qu'il essayera de gagner une étape, même si "le but principal est de tester ma forme et de voir où nous en sommes après l'hiver." Ces trois dernières années, Van Avermaet a toujours gagné une étape à Valence, même si en 2017 et en 2018, il s'agissait du contre-la-montre par équipes avec BMC. "Les étapes de cette année ne sont pas complètement à mon avantage, avec des étapes propices au sprint et des étapes très dures, mais nous essayerons de faire de notre mieux. J'espère pouvoir me rapprocher de la victoire dans une étape." Ce sera l'occasion de rouler pour la première avec Trentin, renfort de choix pour l'équipe CCC. "Notre groupe des classiques se connait très bien. Il y a juste Matteo qui nous rejoint cette année. Il est évident qu'il est un coureur fort et une bel ajout à notre équipe, donc ce sera bien de commencer à travailler avec lui dès le début de la saison et de voir ce que nous pouvons faire ensemble." (Belga)