Greg Van Avermaet peut égaler le record de victoires au Circuit Het Nieuwsblad

Greg Van Avermaet (CCC) peut égaler le record de trois victoires au Circuit Het Nieuwsblad. En cas de succès samedi à Ninove, le champion olympique, vainqueur de la course d'ouverture de la saison cycliste belge en 2016 et 2017, rejoindrait Ernest Sterckx (1952-1953-1956), Joseph Bruyère (1974-1975-1980) et Peter Van Petegem (1997-1998-2002), les seuls triples vainqueurs de l'épreuve.

"Ma condition est bonne", a déclaré Van Avermaet vendredi à la veille de la course. "Le Circuit Het Nieuwsblad est une de mes courses favorites. J'ai gagné deux fois mais j'ai aussi été plusieurs fois sur le podium (2e en 2014 et 2019, ndlr). C'est aussi le lancement d'une série de courses flamandes". Van Avermaet a deux courses dans les jambes, le Tour de Valence et le Tour d'Algarve. "Ma préparation se passe comme je le souhaite. Il n'y avait pas d'étapes de plaine en Algarve et le Tour de Valence était soit pour sprinters soit pour grimpeurs. Les courses qui viennent, comme l'Omloop, le GP de l'E3 et le Tour des Flandres me conviennent davantage". Le Waeslandien de 34 ans semble affuté, lui qui a retrouvé son poids du Tour de France. "C'est mon coach qui m'a conseillé. J'ai laissé tomber les desserts, même si ce n'était pas facile. Le Nieuwsblad est une course importante. Une victoire et c'est beaucoup de pression qui s'en va. La victoire et la défaite sont très proches. Ca serait beau d'égaler le record de victoires". L'Italien Matteo Trentin sera l'autre atout de la formation CCC. "Je ne sens bien. J'ai suivi le même programme que Greg Van Avermaet et nous serons encore au départ de quelques courses cette saison", dit Trentin. "Samedi, c'est une nouvelle saison qui commence. Le parcours nous conviendra mieux. La présence de Van Avermaet peut jouer en ma faveur. Je pourrais avoir ma chance quand il est dans un moins bon jour, mais c'est toujours mieux d'être à deux dans le final pour anticiper. Nous pouvons nous partager le travail et économiser de l'énergie", conclut le vice-champion du monde, arrivé de Mitchelton-Scott cet hiver.