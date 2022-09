Harm Vanhoucke va quitter Lotto pour DSM

(Belga) Harm Vanhoucke va troquer son maillot de la Lotto Soudal pour celui du Team DSM. En effet, le Courtraisien de 25 ans a signé un contrat de deux ans, pour les saisons 2023 et 2024, en faveur de la formation cycliste néerlandaise.

Passé pro au sein de la structure belge en 2018, Vanhoucke attend toujours son premier succès. En 2021, il a terminé 3e de l'étape du Tour d'Italie qui empruntait le parcours des Strade Bianche. L'année précédente, il avait déjà dû se contenter de la 3e place au sommet de l'Etna. Grâce à ses capacités en montagne, il a aussi terminé 2e du Tour de l'Ain (2021) et du Sibiu Tour ainsi que 5e du Tour de Turquie (2022). "Je suis vraiment impatient à l'idée de rejoindre DSM, qui parvient à faire évoluer les coureurs qui visent le général", a dit Vanhoucke. "C'est une nouvelle étape dans ma carrière et je suis curieux de voir comment je vais pouvoir m'améliorer, notamment au contact de coureurs expérimentés." Rudi Keman, coach de l'équipe néerlandaise, croit au potentiel du Belge. "Nous voulons lui donner l'opportunité de pouvoir se développer. A seulement 25 ans, il peut encore y parvenir, notamment grâce à un programme d'entraînement adapté et un programme taillé à sa mesure." Simultanément, DSM a aussi annoncé le transfert de Patrick Bevin. Le Néo-Zélandais de 31 ans, 9 victoires au compteur, dont le dernier Tour de Turquie, arrive en provenance d'Israel - Premier Tech. Il a signé jusqu'en 2025. (Belga)