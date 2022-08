Hugo Page et Baptiste Planckaert prolongent chez Intermarché-Wanty Gobert

(Belga) Hugo Page (21 ans) et Baptiste Planckaert (33 ans) ont tous deux prolongé leur contrat avec Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux pour deux saisons supplémentaires. Le contrat de Page courait jusque fin 2023 et celui de Planckaert arrivait à expiration en fin d'année.

Les deux coureurs ont enchaîné les places d'honneur cette saison et ont joué un rôle important dans le train qui a permis à Gerben Thijssen de briller lors des Quatre Jours de Dunkerque et du Tour de Pologne. Page est un Français de 21 ans, il a effectué ses débuts professionnels cette saison avec Intermarché-Wanty Gobert. Planckaert est un Belge de 33 ans, il est arrivé de Bingoal-Wallonie Bruxelles début 2021. Avant cela, il avait roulé pour Landbouwkrediet, Roubaix Lille Métropole et Team Katusha, entre autres. Il compte quatre victoires professionnelles, dont Rund um Köln en 2019. Hugo Page et Baptiste Planckaert seront au départ de la Bretagne Classic ce dimanche.