Il gère: Remco Evenepoel garde ses deux minutes d'avance et se rapproche tout doucement du sacre sur le Tour d'Espagne

Le Colombien Rigoberto Uran (EF Education-EasyPost) a remporté mercredi la 17e étape du Tour d'Espagne, où Remco Evenepoel (Quick-Step) a conservé son maillot rouge.

Le vétéran de 35 ans s'est montré plus fort que Quentin Pacher (Groupama FDJ) et Jesus Herrada (Cofidis) dans les derniers hectomètres, au terme d'une véritable bataille entre les échappés du jour dans les derniers kilomètres du col du Monastère de Tentudia.

Après deux victoires d'étape dans le Tour d'Italie et une dans le Tour de France, le grimpeur a désormais levé les bras dans tous les Grands tours avec ce premier succès dans la Vuelta.

Uran profite de ce succès pour intégrer le top 10 de la boucle espagnole, à la 9e place.

Le groupe à l'avant de treize coureurs a coupé la ligne cinq minutes et onze secondes avant le groupe des favoris.

Attaqué dans les portions finales par ses principaux concurrents, Evenepoel n'a pas tremblé, en ne concédant que neuf petites secondes sur Joao Almeida (UAE), sixième du général à près de sept minutes.

Après l'abandon de Primoz Roglic (Jumbo) mercredi matin, Remco Evenepoel (Quick-Step) possède deux minutes et une seconde d'avance sur son nouveau dauphin au général Enric Mas (Movistar) et 4 minutes et 51 secondes sur l'espoir espagnol de 19 ans Juan Ayuso (UAE).

Jeudi, le peloton s'attaque à l'une des dernières étapes de montagne de l'édition 2022 avec deux cols de première catégorie entre Trujillo et le col du Piornal. Dimanche, s'il possède toujours le maillot rouge au moment de passer la ligne d'arrivée à Madrid, Remco Evenepoel devriendra le premier belge depuis 44 ans à remporter un Grand Tour.