Il se dit innocent: en pleurs, le cycliste belge Toon Aerts annonce sa probable longue suspension pour dopage

L'Union cycliste internationale (UCI) veut infliger une suspension de deux ans à Toon Aerts après son test antidopage positif subi en début d'année. Le coureur, spécialiste du cyclocross, l'a annoncé jeudi en conférence de presse. Aerts, qui se proclame innocent, ne pourrait pas courir à nouveau avant février 2024.

En janvier dernier, des traces de métabolite du létrozole, un produit interdit, avaient été retrouvées dans un échantillon prélevé chez Aerts lors d'un contrôle hors compétition. Il affirme ne pas avoir pris le produit intentionnellement et l'UCI confirmerait cela. Raison pour laquelle la suspension ne serait 'que' de deux ans et non de quatre, comme dans le cas d'un usage intentionnel.



Il n'abandonnera pas

Selon Aerts et son entourage, pour éviter une sanction ou obtenir une réduction plus importante, il est nécessaire de prouver de manière juridiquement concluante que la petite quantité de létrozole s'est retrouvée dans le sang du coureur par le biais de nourriture ou d'un complément alimentaire contaminé. "Un test en laboratoire a trouvé des traces possibles dans un tel 'conteneur', mais l'UCI doit pouvoir le confirmer par un test sur un conteneur encore fermé et aucune trace n'y a été trouvée jusqu'à présent."

Aerts affirme qu'il n'abandonnera pas pour l'instant, mais se rend compte que prouver son innocence sera très difficile. "Cette saison, je ne pourrai plus entrer en action. J'ai encore beaucoup d'incertitudes, mais au plus tard en février 2024, ma deuxième carrière commencera. Cette sanction ressemble à une injustice, avec le règlement actuel, tout sportif pur court le risque d'être suspendu en étant innocent."