Ineos Grenadiers avec Dylan van Baarle et Tom Pidocock au Ronde

(Belga) Le Néerlandais Dylan van Baarle, vainqueur mercredi de A travers la Flandre, et le Britannique Tom Pidcock emmèneront l'équipe Ineos Grenadiers dimanche au Tour des Flandres, a indiqué la formation britannique jeudi.

Dylan van Baarle avait terminé 8e du Tour des Flandres l'an dernier. Il s'était aussi classé 6e et 2016 et 4e en 2017. Tom Pidcock, 21 ans, découvrira pour sa part le Ronde. Le Bitannique venu des labourés s'est classé 15e de son premier Monument, Milan-Sanremo. Cette saison, il s'est aussi montré aux Strade Bianche (5e) et à Kuurne-Bruxelles-Kuurne (3e). Le reste de la sélection se compose de l'Italien Leonardo Basso, du Polonais Michal Golas et des Britanniques Owain Doull, Ethan Hayter et Luke Rowe. Astana-Premier Tech a également dévoilé sa sélection pour le Ronde jeudi. La formation kazakhe misera sur le Canadien Hugo Houle. Celui-ci sera accompagné par son compatriote Benjamin Perry et les Kazakhs Yevgeniy Fedorov, Yevgeniy Gidich, Dmitriy Gruzdev, Nikita Stalnov et Artyom Zakharov. (Belga)