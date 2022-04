Insolite: Wout Van Aert monte le célèbre Raidillon à vélo et le descend... dans une caisse à savon (vidéo)

Wout Van Aert est un des meilleurs coureurs du peloton. Le Belge est performant sur pratiquement tous les terrains, tant au sprint que dans les montagnes.

Sponsorisé par la marque Red Bull, Van Aert s’est retrouvé à faire un défi pour le moins insolite dans un clip de promotion de la marque autrichienne.

Afin de promouvoir la prochaine édition de la course à savon qui sera organisée en septembre, le coureur de Jumbo-Visma s’est lancé à l’assaut du virage le plus célèbre de notre pays : le Raidillon du circuit de Spa-Francorchamps. "Ce n’était pas la première fois que je monte le Raidillon, donc je savais déjà à quel point ce serait difficile. C’était un joli petit rappel. On commence à toute vitesse, mais ça devient tellement raide qu’après un certain temps, on fait presque du surplace jusqu’au sommet."

Arrivé en haut, le Belge va faire la descente non pas sur son vélo, mais… dans une caisse à savon. "C’est un endroit super cool pour la course de caisses à savon de Red Bull ! Avec un peu d’imagination, une caisse à savon est aussi une petite voiture de course, et dans ce cas, ce circuit de F1, l’un des endroits les plus emblématiques en Belgique, est bien choisi. Descendre dans la caisse à savon était vraiment trop cool. Dévaler une pente à une telle vitesse, c’est une expérience que je n’oublierai pas de sitôt. Heureusement, la caisse à savon avait des roues solides et un frein."

La vidéo intégrale avec l'ascension du Raidillon est à retrouver ici.