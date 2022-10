Japan Cup - Victoire de l'Américain Neilson Powless, Maxim Van Gils 5e

(Belga) L'Américain Neilson Powless a remporté la 29e édition de la Japan Cup cycliste (1.Pro), dimanche à Utsunomiya, au Japon. Après 144,2 kilomètres, le pensionnaire de l'équipe EF Education-EasyPost s'est imposé en solitaire après une attaque dans le final. Son équipier italien Andrea Piccolo a pris la 2e place à 12 secondes, juste devant l'Australien Benjamin Dyball (Team UKYO).

Deux Belges de l'équipe Lotto Soudal ont terminé dans le top 10 de cette course constituée de dix tours d'un circuit local comportant une difficulté. En effet, le jeune Maxim Van Gils, 22 ans, a terminé 5e et Tim Wellens a fini 9e, lui qui va quitter la structure belge pour UAE Emirates en 2022. Powless, 12e du dernier Tour de France, a décroché son deuxième succès chez les professionnels après la Clasica San Sebastian en 2021. Au palmarès, le Floridien de 26 ans succède au Néerlandais Bauke Mollema, vainqueur en 2019 lors de la dernière édition. En effet, la course a été annulée en 2020 et 2021 en raison de la pandémie de Covid-19. (Belga)