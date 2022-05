Jasper De Buyst souffre aussi d'une fracture de la hanche

(Belga) Il y a un mois, lors du Tour de Turquie, le cycliste Jasper De Buyst (Lotto Soudal) s'était blessé lors d'une chute. Dans un premier temps, on lui avait diagnostiqué une fracture de la clavicule, mais des examens supplémentaires ont également confirmé une fracture de la hanche.

Le coureur de 28 ans a été victime le 17 avril d'une chute lors de l'étape finale du Tour de Turquie, finalement annulée en raison des conditions météorologiques dangereuses. Une fracture de la clavicule a rapidement été détectée, mais, récemment les blessures se sont avérées plus importantes, comme l'a fait savoir De Buyst jeudi sur les réseaux sociaux. "Environ deux semaines après ma chute en Turquie, j'ai effectué quelques entraînements, mais avec des douleurs au niveau de l'aine. J'ai réalisé un scanner et il a montré qu'en plus de ma fracture à la clavicule, j'avais également subi une fracture non déplacée de l'articulation de la hanche. Cela m'a obligé à prendre un peu plus de repos, mais des examens réalisés plus tôt cette semaine ont démontré que je pouvais reprendre les entraînements à une faible intensité. Les premiers tours se sont bien déroulés." À la suite de ce repos forcé, De Buyst a perdu un temps précieux en vue du Tour de France où il devrait jouer le rôle de poisson pilote pour Caleb Ewan. "Ça prendra peut-être encore un peu de temps avant que je ne revienne à la compétition. J'espère pouvoir bientôt augmenter la charge des entraînements et viser un retour à la compétition dans les prochaines semaines." (Belga)