Jasper Philipsen : "Je veux gagner au printemps et au Tour"

Jasper Philipsen veut signer une belle saison 2023, à l'image de celle de 2022. Gagner une classique printanière et lever encore les bras au Tour de France sont ses principaux objectifs.

Philipsen, 24 ans, avait lancé sa saison 2022 avec une victoire dans sa première course, le 20 février dans la première étape de l'UAE Tour. Le sprinter d'Alpecin-Deceuninck, s'était également imposé aux Emirats dans la 5e étape, il avait gagné en Turquie (3e étape), au Tour de Belgique (2e étape), deux fois au Tour de France dans la 15e étape et, surtout, aux Champs-Élysées. Ses succès au Circuit de Houtland et à Paris-Bourges avaient conclu une campagne très réussie. "Le but en 2023 sera de confirmer et de faire un pas de plus en avant", a expliqué mercredi Jasper Philipsen qui lancera sa saison en doublant le Circuit Het Nieuwsblad et Kuurne-Bruxelles-Kuurne. "Je partirai ensuite en stage en altitude avant de disputer Tirreno-Adriatico et Milan-San Remo, ma course favorite que je souhaiterais remporter, elle est donc toujours un objectif, mais elle est très dure à gagner". Jasper Philipsen enchaînera ensuite avec À Travers la Flandre, Bruges-La Panne, Gand-Wevelgem et le GP de l'Escaut. "Je veux gagner au printemps et essayer de m'imposer à nouveau au Tour de France. Gagner une étape dans un grand tour est toujours un grand moment pour un sprinter. Je pense avoir prouvé que j'ai ma place dans le Tour, même si je sais que je dois encore confirmer. Un sprint, c'est tout ou rien, il n'y a qu'un vainqueur, parfois pour un millimètre. Mais je suis convaincu que je peux faire un nouveau pas en avant, si tous mes entraînements se déroulent bien. Je veux être plus fort en 2023, m'illustrer dans des courses plus dures".