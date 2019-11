Jenthe Biermans rejoint Israël Cycling Academy en 2020

(Belga) Jenthe Biermans roulera pour la formation cycliste Israel Cycling Academy l'année prochaine. L'équipe l'a annoncé lundi. Biermans évoluait cette saison avec le maillot de Katasha Alpecin, dont la licence WorldTour a été reprise par la Israel Cycling Academy.

Biermans, 24 ans, a débuté sa carrière professionnelle chez Katusha en 2017. L'année précédente, il était stagiaire chez Wanty-Gobert. Le vainqueur du Tour des Flandres junior 2013 est toujours à la recherche de sa première victoire professionnelle. A la Israel Cycling Academy, Biermans devient l'équipier de Ben Hermans et Tom Van Asbroeck. Erik Van Lancker est un des directeurs sportifs. "Jenthe est toujours un coureur en plein développement, mais déjà un polyvalent", dit Van Lancker. "Il peut nous aider dans les classiques, tant dans les classiques flamandes que dans les classiques ardennaises. Dans ces courses, il sera capable de bien protéger nos leaders dans les moments cruciaux." "Pour moi, c'est l'occasion de continuer à grandir", a réagi Biermans. "La deuxième moitié de la saison dernière a été bonne et j'espère pouvoir passer à l'étape suivante. En tant que junior je suis devenu champion de Belgique et j'ai gagné la plus belle de Flandres avec la vareuse tricolore. D'où mon amour pour les classiques. Chez les espoirs, j'ai terminé deuxième à deux reprises à Paris-Roubaix. Les classiques restent mon objectif principal et j'espère pouvoir jouer un rôle de premier plan dans le team des classiques de ma nouvelle formation." Israel Cycling Acaemy a également annoncé l'arrivée du grimpeur espagnol de 36 ans Dani Navarro. Il évoluait lui aussi avec Katusha en 2019.