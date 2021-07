JO-2020: zéro pointé pour le BMX français à Tokyo

"Se projeter sur 2024..." Les riders du BMX course français, malgré quatre coureurs en finale vendredi à Tokyo, n'ont rapporté aucune médaille et n'ont d'autre issue que de penser déjà aux Jeux de Paris pour se refaire une motivation.

Le Néerlandais Niek Kimman a pris l'or, devant le Britannique Kye Whyte et le Colombien Carlos Alberto Ramirez.

Après le zéro pointé sur route, acceptable au vu de la concurrence, et l'énorme déception du VTT, le cyclisme français est donc toujours sans aucune médaille au Japon. Ne reste que le BMX freestyle, dimanche, et la piste, en deuxième semaine, pour tenter de sauver l'honneur.

Joris Daudet et Sylvain André, anciens champions du monde, Romain Mahieu, qui découvrait les Jeux comme Axelle Étienne chez les dames, avaient pourtant tous réussi à se qualifier pour les finales vendredi au superbe parc des sports urbains de Tokyo.

Avec trois pilotes sur huit concurrents au départ chez les messieurs, les chances de médailles étaient réelles. Et le retard de 45 minutes du programme, dû à une énorme averse dans la matinée n'avait perturbé personne.

Alors qu'André (4e) et Mahieu (6e) ont été tout de suite piégés, Daudet a abordé le final en troisième position. "La médaille était à la clé et je chute dans le dernier virage", a-t-il déploré, encore médusé: "Je n'ai rien senti venir, j'ai glissé d'un coup, c'est difficile à expliquer".

À Londres-2012 et Rio-2016, il s'était arrêté en demi et en quart de finale, également victime de chutes.

- "Il faut gérer la pression" -

Ses coéquipiers n'ont même pas pu lutter pour le podium: "Déçu, c'est clair", a soufflé Mahieu, "après les demies où je me sentais plutôt bien, on commence à penser qu'une médaille est possible. Finir sixième, je m'attendais sûrement à mieux..."

"Mais il y a du positif, affirme le pilote âgé de 26 ans, c'est ma première olympiade, je me classe en finale. J'ai appris beaucoup cette semaine et on va déjà se pencher sur 2024".

L'expérience de Tokyo, espère-t-il, lui sera utile à Paris: "Les Jeux, c'est une course assez différente, il y a une pression qu'il n'y a pas sur d'autres courses, il faut la gérer", dit-il, lorsqu'on lui demande quels enseignements il tirera: "C'est juste cette atmosphère olympique avec laquelle il faut un peu être familier, et là je suis content de ce que j'ai fait et j'ai hâte d'être dans trois ans".

Daudet a plus de mal à se projeter vers les prochains Jeux. "J'ai 30 ans, je ne peux pas dire encore si oui ou non j'y serai", a-t-il dit prudemment.

Axelle Étienne, enfermée dès le premier virage, a terminé septième de la finale dames. "J'ai voulu tout faire pour avoir la troisième place, j'ai pris des risques, ça n'a pas payé mais je ne regrette rien", a-t-elle affirmé.

La double championne olympique (Londres-2012, Rio-2016) colombienne Mariana Pajon n'a pris cette fois que l'argent, battue par la Britannique Bethany Shriever.