Jordi Meeus se montre le plus rapide au sprint devant Arnaud Démare

(Belga) Jordi Meeus a remporté la 12e édition de la Primus Classic (1.Pro), samedi, après 199,3 km entre Brakel et Haacht. Le coureur de BORA-hansgrohe a devancé au sprint le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ) et l'Allemand Max Kanter (Movistar).

Sous la pluie, quatre coureurs s'échappaient en début de course: le Néerlandais Niki Terpstra (TotalEnergies), qui prendra sa retraite sportive dans quelques semaines, son compatriote Meindert Weulink (ABLOC) et deux Danois, Casper Pedersen (DSM) et Niklas Larsen (Uno-X). Weulink lâchant prise, Terpstra, Pedersen et Larsen restaient devant. A une trentaine de kilomètres de l'arrivée, sur le Horenberg, Arnaud De Lie (Lotto Soudal) attaquait, emmenant avec lui Jasper Philipsen et son équipier italien Stefano Oldani (Alpecin-Deceuninck), Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech) ainsi que les Français Bryan Coquard (Cofidis) et Anthony Turgis (TotalEnergies). Ce groupe revenait sur le trio de tête. Ilan Van Wilder (Quick-Step Alpha Vinyl) et Victor Campenaerts (Lotto Soudal) se joignaient ensuite à eux. Alors que le peloton revenait sur eux, Vamarcke relançait l'initiative sur la Hulstbergstraat. Turgis, Campenaerts, Pedersen, Oldani et Coquard le suivaient. Le regroupement général s'opérait à 10 bornes de la ligne. A la suite d'une chute survenue dans le peloton à 2 km de la ligne, un peloton réduit se présentait à l'arrivée. Jordi Meeus dépassait dans les derniers mètres le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ) pour s'imposer, l'Allemand Max Kanter (Movistar) prenant la troisième place. Le Belge de BORA-hansgrohe, 24 ans, signe le 7e succès de sa carrière, le 2e de la saison. Il succède au palmarès au Français Florian Sénéchal. Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen-Baloise) se classait quatrième, Oliver Naesen (AG2R Citroën) huitième et Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck) neuvième. (Belga)