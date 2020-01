Julian Alaphilippe sous le charme de Remco Evenepoel: "Il va marquer sa génération"

Le stage de préparation de l'équipe Deceuninck Quick-Step s'est visiblement bien déroulé. Les coureurs ont tous pu retrouver leur rythme et peaufiner les réglages en vue de la prochaine saison. Dans le lot, un certain Julian Alaphilippe, auteur d'une saison impressionnante en 2019.

Fort de ces succès, le Français est attendu au tournant en 2020. "C'était une saison exceptionnelle, pour l'équipe et pour moi. On en veut toujours plus mais je crois qu'il faut réaliser que c'était une année exceptionnelle pour moi. On va essayer de regagner des courses, même si ça va être difficile de faire mieux. On va faire le maximum", nous a expliqué le Français.

Alaphilippe devra composer avec la sensation belge du moment, Remco Evenepoel. Un coureur dont il admire les qualités. "C'est impressionnant. Il a pas eu besoin d'un long temps d'adaptation. Il a gagné de grandes courses rapidement, avec la manière en plus", s'exclame-t-il. "Il a un grand talent, il va marquer sa génération. Il va aller très loin, il travaille beaucoup et il sait se remettre en question. Il ne faut pas oublier que ce n'est que sa deuxième année, il a tout devant lui. Vu comment il a commencé, il a encore de bonnes choses devant lui".

Des compliments à justifier sur les courses en 2020 !