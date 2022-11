Jürgen Roelandts devient directeur sportif chez Movistar

(Belga) Jürgen Roelandts sera l'un des directeurs sportifs de l'équipe cycliste espagnole Movistar l'an prochain. La formation WorldTour au sein de laquelle l'ancien champion de Belgique (en 2008) a couru ses deux dernières saisons professionnelle en 2019 et 2020, a annoncé la nouvelle mercredi.

Outre Roelandts, Movistar a engagé l'Espagnol Xabier Muriel et le Français Yvon Ledanois comme nouveaux directeurs sportifs. "Ma dernière équipe en tant que professionnel fut le Team Movistar, et même si mes résultats ne furent pas les meilleurs de ma carrière en raison de quelques blessures et de la malchance, j'ai vraiment aimé l'ambiance, j'ai toujours été un fan de cette organisation", a déclaré Roelandts dans le communiqué. "J'espère pouvoir leur apporter quelque chose en retour." Outre son maillot de champion national, son plus grand succès, le Brabançon flamand, âgé aujourd'hui de 37 ans, a signé quelques places d'honneur grâce à sa pointe de vitesse : au Tour des Flandres (3e en 2013), à Milan-Sanremo (3e en 2016), au P rix E3 Harelbeke (2e en 2011), aux championnats du monde (5e en 2011) et aux Jeux Olympiques (7e en 2012). (Belga)