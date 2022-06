Kim De Baat est la nouvelle championne de Belgique de cyclisme

Kim De Baat (Plantur-Pura) a remporté le titre de championne de Belgique de cyclisme sur route, dimanche à Middelkerke. Après 119,9 kilomètres de course, la pensionnaire de l'équipe Plantur-Pura a réglé au sprint un petit groupe de sept échappées. Fien Van Eynde (IBCT) et Sara Maes (Multum Accountants Ladies Cycling Team) complètent le podium. Intercalée, Sanne Cant a terminé 8e alors que Shari Bossuyt a réglé le peloton afin de prendre la 9e place.

De Baat, 31 ans, succède à Lotte Kopecky, double tenante du titre et championne de Belgique du contre-la-montre pour la 4e fois d'affilée jeudi. C'est la 2e victoire de sa carrière chez les professionnelles, dix ans après avoir enlevé À Travers le Westhoek. Alors que le début de course a été riche en mouvements, l'échappée du jour s'est dessinée après une vingtaine de kilomètres, au moment où Kim De Baat et Nathalie Bex ont rejoint en tête Cato Cassiers, Marion Norbert Riberolle, Britt Knaven et Sara Van De Vel.

Présentée comme la favorite au titre mais seule membre de son équipe SD-Worx au départ, Lotte Kopecky a roulé en tête de peloton et l'écart a fondu à l'approche de la finale. Le regroupement général s'est opéré à 28 km de la ligne, moment choisi par Kopecky et Cant pour tenter leur chance, en vain. La suite s'est révélée être une nouvelle succession d'attaques. À l'entame du dernier tour du circuit local côtier, Julie Hendrickx, Kim De Baat, Fauve Bastiaenssen ont pris la poudre d'escampette, rejointes ensuite par Sara Maes, Fien Van Eynde et Lone Meertens.

Au prix d'un bel effort, qu'elle a payé au sprint final par la suite, Alana Castrique a repris le groupe de tête. Elle a lancé le sprint de loin mais a flanché, laissant Kim De Baat s'imposer avec une longueur d'avance sur Van Eynde et Maes.