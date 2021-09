Kristoffer Halvorsen remporte la 3e étape, Peter Sagan prend la tête du général

(Belga) Kristoffer Halvorsen (Uno-X Pro Cycling Team) a remporté la 3e étape du Tour de Slovaquie sur 193,2 km entre Dolny Kubin et Povazska Bystrica samedi. Le Norvégien a devancé Kaden Groves (BikeExchange) et Peter Sagan (Bora-hansgrohe) qui s'empare du maillot de leader du classement général.

Quatrième de l'étape, Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step) perd la tête du général aux bonifications. Le Colombien compte désormais deux secondes de retard sur Sagan. L'Allemand Jannik Steimle, équipier d'Hodeg et le tenant du titre, est 3e à 5 secondes. Le Tour de Slovaquie se termine dimanche par la 4e et dernière étape entre Trencianske Teplice et Trnava sur 159,2 km.