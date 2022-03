La frayeur de sa vie: ce coureur allemand frôle le drame après avoir été percuté par une voiture

L'Allemand Max Walscheid (Cofidis) a été heurté par une voiture alors qu'il s'entraînait jeudi en Allemagne, a indiqué son équipe Cofidis vendredi. Le récent vainqueur du GP de Denain manquera donc les prochaines courses figurant à son programme, comme A travers la Flandre (30 mars) ou le Tour des Flandres (3 avril).

Max Walscheid, 28 ans, a été renversé par une voiture à l'entraînement, jeudi en fin d'après-midi à proximité de son domicile à Franken en Allemagne. Il n'a pas perdu connaissance mais souffre de nombreuses contusions. "Pris en charge par un hélicoptère, il a été admis au service d'urgence de l'hôpital "Marie Klinikum St. Elisabeth" de Neuwied et reste en soins intensifs ce vendredi, en étant suivi par le staff médical de Cofidis", précise la formation française, que Max Walscheid a rejoint cet hiver. "La première chose à laquelle je pense, c'est que j'ai été incroyablement chanceux de survivre à cet accident", déclare Max Walscheid, qui vient de terminer 4e de Bruges-La Panne mercredi. "Même si nous n'avons pas encore fait toutes les radios, je n'ai visiblement aucun os de cassé. Je faisais juste un entrainement classique après Bruges-La Panne. J'étais sur une route calme, dans des conditions parfaites. Heureusement, je n'avançais pas très vite, sur le côté de la route. Une voiture est arrivée dans la direction opposée. Elle a tourné d'un coup à droite, sans clignotant, m'a foncé dessus et m'a percuté. Je n'ai même pas eu le temps de faire quoi que ce soit, ni d'avoir peur avant que l'accident ne se produise. J'ai donc été touché de face. J'ai sauté au-dessus de la voiture et je suis retombé à quelques mètres de là, heureusement dans le fossé et pas sur l'asphalte. Mon vélo était complétement détruit, à 10 mètres de là. Des personnes sont rapidement venues m'aider, l'ambulance et la police également. J'ai été ensuite transporté à l'hôpital et admis aux services des urgences où ils ont fait un scanner de tout mon corps. Même s'ils n'ont rien détecté de cassé, j'ai dû passer la nuit en observation. Nous allons continuer les tests et les examens ce vendredi, notamment pour ma tête et pour vérifier ma respiration et mon électrocardiogramme".

S'il ne souffre d'aucune fracture, Max Walscheid devra tout de même renoncer aux prochaines classiques du printemps. "Je n'arrive toujours pas à croire que j'ai pu m'en sortir sans avoir des blessures bien plus profondes. Ça sort juste de l'entendement. Dans le même temps, c'est très dur parce que j'étais particulièrement à l'aise en course, que j'avais de bons résultats et le potentiel pour faire plus. Mais aujourd'hui, je préfère surtout me réjouir d'être encore en vie", conclut l'Allemand, 2e de la Nokere Koerse le 16 mars dernier.