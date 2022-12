L'ancien coureur français Walter Beneteau, 50 ans, retrouvé mort en Indonésie

(Belga) L'ancien coureur professionnel français, Walter Beneteau, 50 ans, a été retrouvé mort en Indonésie, a annoncé dimanche l'UNCP, l'organisation professionnelle des coureurs cyclistes français, dans des circonstances qui n'ont pas encore été précisées.

"C est avec une grande tristesse que nous apprenons le décès de notre ami et ancien champion Walter Beneteau à l'âge de 50 ans", a communiqué l'UNCP. Professionnel entre 2000 et 2006, Walter Beneteau a roulé pour Jean-René Bernaudeau lorsque celui-ci était directeur technique dans les équipes Bonjour (2000-2002), Brioches La Boulangère (2003-2004) et Bouygues Telecom (2005-2006). Vainqueur des Boucles de l'Aulne en 2000 et 2003, Walter Beneteau a pris le départ du Tour de France à sept reprises entre 2000 et 2006 (Belga)