En plein Tour de France, cette équipe belge rend hommage aux victimes des inondations

Les coureurs d'Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux porteront un brassard noir lors de la 19e étape du Tour de France entre Mourenx et Libourne vendredi, a communiqué l'équipe belge du WorldTour.

En hommage aux victimes des inondations qui ont touché le nord de l'Europe, dont la Belgique et l'Allemagne, a expliqué Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux qui "tient à témoigner son soutien aux nombreuses personnes sinistrées par ces intempéries, en particulier en Wallonie et en province de Liège, berceau de nombreux partenaires de notre équipe et de grandes épreuves cyclistes".

"D'ici, sur les routes du Tour de France, nous nous sentons évidemment très concernés par les événements tragiques qui se sont déroulés en Belgique lors des derniers jours" a déclaré Jean-François Bourlart, le patron d'Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. "Nous pensons évidemment à toutes les victimes et présentons nos condoléances aux proches des personnes décédées. Nous tenons également à témoigner notre soutien à tous ceux qui, dans les prochains jours, devront se relever de ce terrible sinistre, notamment en Wallonie et en province de Liège qui sont les terres de notre équipe, de nos partenaires et du cyclisme".