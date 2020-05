L'Italien Diego Ulissi prolonge chez Team Emirates jusqu'à la fin 2022

(Belga) Le cycliste italien Diego Ulissi a prolongé son aventure au sein de la formation Team Emirates en signant un contrat jusqu'à la fin 2022. L'équipe WorldTour l'a annoncé mercredi matin.

L'Italien de 30 ans s'était illustré en début de saison en prenant la 2e place finale du Tour Down Under et la 9e du Tour des Émirats arabes unis. Il n'a plus couru depuis lors, la pandémie de Covid-19 ayant chamboulé le calendrier. Ulissi fait partie du Team Emirates depuis 2017. "Sa polyvalence et sa constance ont été de grands atouts pour l'équipe ces dernières années", a écrit sa formation dans un communiqué. "Diego est un élément important de notre équipe, lui qui est capable de prester au plus haut niveau. C'est aussi un bon leader sur le vélo mais également en dehors", a déclaré Mauro Gianetti, manager de l'équipe. Sextuple vainqueur d'étape sur les routes du Tour d'Italie, Diego Ulissi compte 33 victoires au compteur, dont 12 WorldTour. (Belga)