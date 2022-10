L'Italien Fausto Masnada, 2e du Tour de Lombardie l'an dernier, met un terme à sa saison

(Belga) Fausto Masnada a annoncé samedi sur les réseaux sociaux qu'il en avait terminé cette saison avec le cyclisme. L'Italien de la formation Quick-Step Alpha Vinyl souffre d'une blessure à la selle et devra renoncer au Tour de Lombardie samedi prochain qu'il avait terminé en deuxième position l'an dernier derrière le Slovène Tadej Pogacar.

Fausto Masnada se plaint de cette blessure depuis le Tour d'Espagne. "Très triste d'annoncer que je ne serai pas au départ des classiques italiennes cette année, et spécialement du Tour de Lombardie, une de mes courses favorites. Malheureusement, la blessure à la selle qui me fait souffrir depuis le Tour d'Espagne n'est pas résorbée et j'ai besoin de plus de temps pour guérir. Cela aura été une année compliquée, mais, comme toujours, je regarde devant pour revenir en bonne santé", a expliqué Fausto Masnada, 28 ans. Après une victoire d'étape au Tour d'Oman en février, l'Italien avait dû quitter le Tour de Catalogne en mars souffrant de la maladie de Pfeiffer et n'avait repris la compétition qu'en juin au Tour de Suisse. (Belga)