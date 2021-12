L'Ukrainien Mark Padun rejoint EF Pro Cycling

(Belga) Mark Padun roulera la saison prochaine pour EF Pro Cycling, a annoncé la formation du WorldTour de Jonathan Vaughters mercredi. L'Ukrainien, 25 ans, a signé pour un an après avoir débuté sa carrière chez Bahrain Merida, en 2017.

Padun a remporté deux étapes du Dauphiné cette année et pris la 3e place du classement final du Tour de Burgos. "Après une semaine ou dix jours de course, je me sens bien", a expliqué Padun dans le communiqué de sa future équipe. "Non pas que je n'aime pas les courses d'un jour, mais je préfère les courses par étapes. Je ne suis pas un pur grimpeur, mais la plupart de mes succès étaient des étapes de montagnes. "Je m'attends à ce qu'il gagne sa première étape dans un grand Tour dans les deux ans. Je n'ai aucun doute là-dessus", a déclaré Vaughters, le directeur d'EF Pro Cycling, confiant sur les possibilités de son nouveau coureur, qui s'est révélé grimpeur hors pair cette année et qui compte six victoires professionnelles à son palmarès. (Belga)