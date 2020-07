La course cycliste de Wortegem-Petegem arrêtée après le malaise d'un des coureurs

(Belga) La course cycliste de Wortegem-Petegem a été arrêtée samedi après qu'un coureur a eu un malaise. Un des concurrents de cette course sans enjeu a fait un malaise cardiaque à l'entame du deuxième tour de circuit local. Il a dû être réanimé sur place par les services de secours avant d'ête transporté à l'hôpital. Il a ensuite été décidé de neutraliser, puis de mettre un terme à l'épreuve, au départ de laquelle on trouvait notamment le champion de Belgique Tim Merlier.

µQuelque 150 coureurs ont pris part à cette course de Wortegem-Petegem, en Flandre Orientale. Parmi eux, quelques pros, comme Tim Merlier, dont la mère organisait l'épreuve, ou encore Sep Vanmarcke, Otto Vergaerde et Jonas Rickaert. (Belga)