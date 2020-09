Pavés et pentes raides en Belgique: découvrez le parcours des mondiaux 2021 aux allures de classiques flandriennes

Les organisateurs des championnats du monde ont promis "une vrai course flamande" pour leur course en ligne des championnats du monde de 2021, attribués à la Flandre. Le départ sera donné sur la Grand-Place d'Anvers.

C'est le bourgmestre de la ville d'Anvers Bart De Wever (N-VA) qui a levé le voile avec notamment le président de l'UCI, l'Union cycliste internationale, David Lappartient, Eddy Merckx et Johan Museeuw. Les courses en ligne pour les élites messieurs, dames et espoirs masculins se dérouleront du 24 au 26 septembre au départ de la Grand-Place d'Anvers pour rejoindre Louvain via Malines.

Au programme, 157,7 kilomètres pour les dames, 267,7 kilomètres pour les hommes. Des routes pavés et plusieurs ascensions courtes mais à fort dénivelé. Un profil taillé pour les coureurs de classiques, non sans rappeler les grandes classiques du cyclisme qui se déroulent chaque année en Flandre. Une course qui devrait parfaitement convenir à l'intenable Wout Van Aert, bien que l'horizon 2021 soit encore loin. La côte du "Smeysberg" à Huldenberg avec une pente atteignant 16,1 % et surtout la "Moskesstraat" à Overijse s'achevant à 17% sur les pavés, devraient laisser des traces dans le peloton. Les coureurs devront en effet gravir ces pentes du Brabant-flamand à deux reprises. La Belgique est donc à l'honneur pour une édition particulière des championnats du monde.

Les Mondiaux fêteront en 2021 leur centenaire. C'est en effet en 1921 au Danemark que l'Union cycliste internationale a organisé son premier rendez-vous mondial, alors réservé aux amateurs. Vendredi, le parcours du contre-la-montre avait été présenté à Knokke. C'est sur un podium placé sur la plage de la station balnéaire que les spécialistes de l'effort individuel s'élanceront en direction de Bruges sur un parcours plat. Après un départ donné sur la plage de Knokke, les coureurs devront parcourir 43,3 kilomètres vers Bruges en passant par Damme. L'arrivée sera jugée sur la place 't Zand, dans le centre de la Venise du Nord. Les épreuves du contre-la-montre sont prévues du 19 au 22 septembre 2021.

La dernière fois que la Belgique a été le théâtre des championnats du monde de cyclisme était en 2002. Ils ont été disputés à 9 reprises chez nous.