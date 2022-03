La "Dictée du Tour" dans les écoles de Binche et de la Communauté urbaine du Centre

(Belga) Les écoles de l'entité de Binche et de la Communauté urbaine du Centre (CUC) participeront à la "Dictée du Tour" dans le cadre du départ de la sixième étape du Tour de France 2022 à Binche le 7 juillet. La ville de Binche a indiqué que plusieurs événements seront organisés autour du départ de l'étape du Tour de France, dont la "Dictée du Tour", qui aura lieu en Belgique, en France et au Danemark, d'où partira le Tour de France 2022.

A Binche, 331 élèves de 5e et 6e années primaires, des écoles communales et du réseau libre, participeront à la "Dictée du Tour" le vendredi 25 mars. Des élèves d'autres entités proches prendront également leurs plus belles plumes, dont 385 élèves de la Communauté Urbaine du Centre (CUC). "Les thèmes abordés dans la dictée seront le vélo, le Tour de France, Binche et le fait que le Tour fera pour la deuxième étape à Binche", a indiqué la porte-parole de la ville de Binche. (Belga)