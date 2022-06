La Flèche de hesit - Mark Cavendish: "Sans le saut de la chaîne, j'aurais pu faire mieux"

(Belga) Le vétéran Mark Cavendish, 37 ans, a terminé troisième de la Flèche de Heist samedi derrière Arnaud De Lie, de 17 ans son cadet, et l'Italien Giacomo Nizzolo. Mais le Britannique de l'équipeQuick-Step Alpha Vinyl rageait: il avait été victime d'un problème mécanique dans le dernier kilomètre.

"Je ne suis pas content avec cette troisième place après tout le travail que mes coéquipiers ont fait pour moi", a soupiré Cavendish, qui escomptait bien décrocher son cinquième succès de la saison. "Le plan consistait à m'amener en bonne position au pied de la montée finale sur la zone pavée. Cela a parfaitement fonctionné. Mais dans la descente, ma chaîne a encore sauté. Ce n'est pas la première fois cette saison et encore lors du sprint. J'ai directement compris qu'il serait difficile de rectifier le tir. J'avais déjà perdu beaucoup de places à cause de la chaîne qui traînait, alors j'ai dû sprinter avant le vrai sprint. Arnaud De Lie était très rapide mais si j'avais pu lancer le sprint en étant parmi les cinq premiers, la place que j'occupais avant que la chaîne ne me joue cette mauvaise blague, j'aurais pu faire mieux." Davide Ballerini a entamé la montée finale en premier. A-t-il tenté sa chance? "Il a juste tiré sur une corde, car il avait toujours l'intention de me lancer. Mais ma chaîne en a décidé autrement", a regretté Cavendish. (Belga)