La Grand-Place fait le plein: Remco Evenepoel va recevoir un superbe hommage de ses supporters (vidéo)

Remco Evenepoel s'apprête à se lancer dans un fameux bain de foule. Notre compatriote va recevoir un hommage unanime de ses supporters, qui se sont rendus en masse, cet après-midi, sur la Grand-Place de Bruxelles. Des supporters qui étaient très heureux de remplir ce monument de Bruxelles pour saluer le cycliste de 22 ans, devenu champion du monde après avoir dompté la Vuelta.

"C'était une belle occasion. Remco est formidable pour l'instant, en espérant que ça continue et qu'il ne se monte pas la tête". "Je suis une grande fan de sport et de pouvoir vivre ce moment, c'est quelque chose ! Depuis qu'il est devenu professionnel, je le suis chaque année, dans chaque course. Ce qu'il a fait, c'est quelque chose. Il a tout eu à 22 ans", "Il représente la Belgique, on vient le soutenir. On est fiers", nous racontent ces fans présents dans la capitale.

Une récompense incroyable pour le plus gros talent de notre cyclisme national.