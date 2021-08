La Néerlandaise Annemiek Van Vleuten gagne le Tour de Norvège

(Belga) La Néerlandaise Annemiek Van Vleuten (Movistar) a ajouté à son palmarès le Tour de Norvège cycliste (WorldTour) à l'issue de la 4e et dernière étape disputée dimanche sur 141,6km entre Drobak et Halden et remportée au sprint par l'Australienne Chloé Hosking (Trek-Segafredo).

De retour à la compétition après sa contamination au coronavirus, Hosking s'est imposée devant l'Américaine Coryn Rivera (DSM) et l'Italienne Chiara Consonni, 3e, qui complètent le podium du jour. L'Australienne décroche la 38e victoire de sa carrière et la première de sa saison. Dans le peloton à l'arrivée, la championne olympique du contre-la-montre à Tokyo, Van Vleuten, 38 ans, ajoute une 83e victoire à sa plantureuse carrière, elle qui avait pris le maillot de leader samedi en remportant la 3e étape. Annemiek Van Vleuten a dévancé la Sud-Africaine Ashleigh Moolman (SD Worx) au classement général final. (Belga)